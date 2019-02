Governo federal tenta interferir em Sínodo da Igreja Católica

O jornal O Estado de São Paulo publicou reportagem, no final de semana, informando que “como parte de uma estratégia” para combater a ação do que chama de ´clero progressista´, o governo federal recorrerá à relação diplomática com a Itália.

O texto avança relatando que a equipe de auxiliares de Bolsonaro tentará convencer o governo italiano a interceder junto à Santa Sé para evitar ataques diretos à política ambiental e social do governo brasileiro durante o Sínodo sobre Amazônia, que será promovido pelo papa Francisco, em Roma, em outubro.

*fonte: estadao