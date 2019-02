Governo Estadual divulga edital com 330 vagas para professor dos cursos do MedioTec

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT), publicou no Diário Oficial do Estado do último dia 2 de fevereiro o edital do processo de seleção para Professor Bolsista do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), para os cursos do MedioTec.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo formulário online no bit.ly/pbtec, do dia 8 até 13 de fevereiro. O edital está disponível no mesmo endereço eletrônico.

São 330 vagas em 21 cidades para os cursos de Técnico em Guia de Turismo; Técnico em Segurança no Trabalho; Técnico em Programação de Jogos Digitais; Técnico em Eventos; Técnico em Administração; Técnico em Informática; Técnico em Contabilidade; Técnico em Vendas; Técnico em Confeitaria; Técnico em Marketing; Técnico em Hospedagem.

Os selecionados irão atuar nas cidades de Bayeux, Boqueirão, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Campina Grande, Conceição, Curral de Cima, Guarabira, Ibiara, Itaporanga, João Pessoa, Mamanguape, Monteiro, Patos, Santa Rita, Santa Luzia, São Bento, Sousa e Sumé.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de março no Diário Oficial e nos endereços eletrônicos: www.paraiba.pb.gov.br/educacao/pronatec e no bit.ly/pbtec.

Os profissionais selecionados serão remunerados na forma de concessão de bolsas, financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação.

O MedioTec é uma ação do Pronatec que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio para os estudantes, visando à expansão da Educação Profissional e Tecnológica