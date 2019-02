Governo da Paraíba investe mais de R$ 43 milhões em obras rodoviárias estaduais

O Governo da Paraíba investe atualmente mais de R$ 43 milhões em serviços de melhoramento na malha rodoviária estadual, com destaque para a pavimentação da PB-082, entre o entroncamento da PB-048 e Itabaiana e a restauração da PB-034, que liga a BR-101/Alhandra/Caaporã. A primeira tem uma extensão de 9,2 km e a segunda com 8,2 km.

Outras obras em andamento são as travessias de Areia de Baraúna, Monteiro e acesso ao aeroporto local; Pitimbu e a recuperação do trecho que liga a cidade até Acaú. Pavimentação de acessos à Comunidade do Grilo (Paralelepípedo), em Serra Redonda; PB-008, entre Costinha e Lucena. Pontilhão sobre o Riacho Rancho do Poço (9,3 metros), na PB-323 entre Catolé do Rocha e Brejo do Cruz; e, finalmente, recuperação da Passarela do Renascer, em Cabedelo, obras que totalizam mais de 16,8 km.

O diretor de Operações do DER da Paraíba, Armando Marinho, destaca a importância das obras, pois milhares de usuários das nossas rodovias serão beneficiados, já que terão mais segurança e conforto. “As obras estão em ritmo acelerado e, até o fim do mês de junho, serão concluídas”, afirma o diretor.

Além dessas obras, estão em andamento, também, serviços de manutenção da malha rodoviária estadual, em 3.200 km, contemplando rodovias do Litoral ao Sertão. Entre eles, destacam-se tapa-buraco, roço e desobstrução de galerias pluviais.

Segundo o diretor, em breve serão iniciadas as obras de construção da ponte de Mogeiro; acessos à Escola técnica de Itaporanga, bem como Junco do Seridó, entre a BR-230 e as divisas Paraíba/Rio Grande do Norte; construção de travessias urbanas na PB-087, em Pilões e na PB-085, na cidade de Sertãozinho.

Também serão feitos 29 km de microrrevestimento na PB-025, entre a BR-101 e Lucena; além de serviços de sinalização horizontal e vertical, faixas de pedestres e outras marcas transversais na malha rodoviária.

Por fim, a Avenida Marechal Rondon terá a iluminação ornamental concluída no trecho entre o viaduto da BR-230 e o Aeroporto Castro Pinto.