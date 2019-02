Governo da Paraíba expande Gira Mundo Estudante e anuncia 280 vagas para intercâmbio

O governador João Azevêdo anunciou nessa segunda-feira (4), durante o programa Fala Governador, a abertura do edital do processo seletivo 2019 para participação no programa de intercâmbio internacional Gira Mundo – modalidade estudante, que ganhou dois novos destinos: Chile e Colômbia.

O edital será publicado nesta terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado. Serão selecionados 280 estudantes da 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. O investimento é de cerca de R$ 9 milhões.

Durante o programa, João Azevêdo ressaltou a importância do Gira Mundo e comentou que o projeto já contemplou 350 estudantes da rede pública estadual.

“Esse programa permite ao nosso jovem sonhar alto e ir em busca de seus sonhos. Esse é o objetivo maior da educação. Os estudantes terão a oportunidade de conhecer uma cultura diferente e aprender uma nova língua. Este ano, serão 130 vagas para o Canadá, 50 vagas para a Espanha, 40 vagas para a Argentina, 40 vagas para o Chile e 20 vagas para a Colômbia”, explicou o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda acrescentou que o Gira Mundo “muda a forma de pensar e ver de muita gente. A partir desse intercâmbio, os estudantes terão a possibilidade de ter um novo foco na vida”.

Por fim, João Azevêdo aconselhou os alunos para que eles “façam suas inscrições e vão em busca dos seus sonhos”.

As inscrições podem ser efetuadas no Portal da Cidadania do Governo da Paraíba no endereço eletrônico: http://portaldacidadania.pb.gov.br com preenchimento do formulário eletrônico, no período de 5 de fevereiro até as 23h59m do dia 4 de março de 2019. O edital também estará disponível na mesma página.

Os estudantes selecionados cursarão no país de destino o correspondente a um semestre letivo, com duração em torno de cinco meses, em escolas de nível médio, com data de embarque prevista para o segundo semestre de 2019.

Os selecionados receberão bolsas de manutenção no valor total de R$ 4.500,00, além de seguro de saúde durante o período que estiver residindo no país de destino. A acomodação será em casa de família residente na localidade definida para o intercambista.

Segundo Tulhio Serrano, coordenador do programa, “o lançamento do edital vem para consolidar a política de internacionalização do Governo da Paraíba e demonstra o compromisso do governador João Azevedo em ampliar essa oferta para os estudantes da Rede Pública. Estamos ampliando o Programa para o Chile e para a Colômbia e com isso ofertando um maior número de vagas para os estudantes”.

O processo seletivo será realizado em três etapas de caráter classificatório e eliminatório. Além do cumprimento das exigências para inscrição, serão selecionados os estudantes que apresentarem as maiores médias no ano de 2018, distribuídos de acordo com o número de vagas. Também serão submetidos a uma prova do idioma do país de destino, além da avaliação psicossocial, de caráter eliminatório.

Com início em 2016, o programa já contemplou 350 estudantes da Rede Pública, sendo 150 para o Canadá, 75 para a Espanha, 50 para Portugal e 25 para a Argentina. Um investimento de mais de R$ 11 milhões.