Governo avalia a fusão do Banco do Nordeste com outro banco federal

O superministro da Economia, Paulo Guedes, cogitou recentemente que pode propor a fusão do Banco do Nordeste (BNB) com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob o argumento de oferecer maior eficiência à máquina estatal.

O coordenador da bancada do Nordeste, deputado Júlio Cesar (PSD-PI), avaliou que a fusão dos bancos prejudicaria a região porque os recursos do BNDES ficam “muito concentrados” nas áreas mais ricas do País, enquanto o BNB tem maior volume de recursos investidos no Nordeste.

