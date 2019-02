Governador rebate e manda prefeito cuidar da Saúde de JP

O governador João Azevêdo (PSB) não gostou nadinha das críticas do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), sobre a manutenção do contrato administrativo com a Organização Social Cruz Vermelha, hoje envolvida em um escândalo de corrupção.

Azevêdo pediu que o prefeito se preocupasse com as coisas da Prefeitura da Capital e não com as do Estado.

“Ele tem que fazer é a saúde municipal funcionar, até porque basta visitar o Hospital Trauminha para entender o que eu estou dizendo”, disse.

O governador ressaltou ainda que “no dia em que o prefeito entender ou aprender que o processo de contratação de uma OS é fundamental, pois existem hoje no Brasil inúmeros hospitais sendo geridos dessa forma, ele vai talvez passe a utilizar para fazer a saúde do município funcionar, coisa que não acontece hoje”.