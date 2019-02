Governador prestigia posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na última sexta-feira, a solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) para o biênio 2019/2020, ocorrida no Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do respeito mútuo entre os Poderes para o fortalecimento da democracia. “Nós mantemos e reafirmamos essa postura de buscar o melhor relacionamento possível dentro da independência que os Poderes têm”, ressaltou.

Na sessão solene, foram empossados os desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos (presidente), Arnóbio Alves Teodósio (vice-presidente) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (corregedor-geral de Justiça).

No evento, também foram empossados os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque, no cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma), e José Aurélio da Cruz, como ouvidor de Justiça.

O presidente do TJPB, Márcio Murilo, afirmou que sua gestão será pautada na economia de gastos e na aproximação da Justiça com a população. Ele também enalteceu a parceria com o Governo da Paraíba que proporcionará a reforma da sede do Judiciário Estadual.

“Nós enfrentamos uma crise muito grande e faltou recursos para reformar a nossa sede, mas o acordo com o Governo permitirá que a Suplan recupere a coberta do Tribunal; essa é uma boa notícia e esperamos que ainda no início do próximo semestre, possamos retornar ao local”, disse.

O governador, por sua vez, ressaltou a importância de se estabelecer uma relação harmoniosa entre os Poderes, a fim de se prestar um serviço melhor ao povo.

A sessão ainda foi marcada pelas apresentações da Banda de Música da Polícia Militar da Paraíba e do Quarteto de Cordas da Orquestra do Alto do Mateus, formada por alunos do Programa de Inclusão Social através da Música e das Artes (Prima), projeto do Governo do Estado que tem o objetivo principal de promover o acesso à educação musical de crianças e jovens que residem em áreas de vulnerabilidade social.