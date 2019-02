Governador libera mais de R$ 465 mil em créditos do Empreender

O governador João Azevêdo assinou, nesta segunda-feira (18), durante solenidade no Palácio da Redenção, em João Pessoa, 75 contratos do programa Empreender Paraíba. Os créditos liberados representam um investimento de R$ 465.950,00 e beneficiam empreendedores dos municípios de Alhandra, Baía da Traição, Caaporã, Caldas Brandão, Capim, Cruz do Espírito Santo, Itabaiana, Itapororoca, João Pessoa, Juripiranga, Mamanguape, Marcação, Mogeiro, Riachão do Bacamarte, Riachão do Poço, Rio Tinto, Santa Rita e Serra Redonda.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual assegurou que, até março deste ano, o Empreender deve injetar cerca de R$ 2 milhões na economia do Estado com a assinatura de novos contratos.

Prestigiaram a solenidade a vice-governadora Lígia Feliciano; deputados estaduais; prefeitos; vereadores; e auxiliares do Governo.

Em seu pronunciamento, João Azevêdo destacou a importância do Empreender na geração de emprego e renda e na manutenção do patamar de investimentos do governo em todo o Estado.

“O programa tem uma atenção especial pela sua forma democrática. Sabemos do impacto do Empreender na economia, pois damos oportunidade para que mais pessoas possam desenvolver seu negócio. Esse programa já beneficiou mais de 28 mil paraibanos e injetou mais de R$ 100 milhões na economia. Esse é um ponto fundamental para a manutenção do patamar de investimentos, colocando a Paraíba como o Estado do Nordeste que mais gera emprego com carteira assinada, que manteve a capacidade de aumentar a renda média per capita da sua população em função das condições econômicas do Estado e de ações como essa que mudam a vida de muita gente”, enfatizou.

A secretária executiva do Empreendedorismo, Amanda Rodrigues, disse que o Empreender já está em 205 municípios e deve chegar a toda Paraíba este ano.

“O Empreender será ampliado cada vez mais, pois a visão do governo é melhorar todos os serviços e todos os projetos. O programa sempre gera uma agenda positiva para o Estado, não só pelo microcrédito, mas para mostrar às pessoas que elas têm capacidade de crescer e de se desenvolver. No momento em que iniciamos o ano, o mercado começa a se aquecer e o Empreender chega junto entregando esses créditos para que os empreendedores possam tocar seus empreendimentos”, declarou.

Contemplado com recursos do Empreender, Altair Soares Bustorff Quintão, que reside no município de Itapororoca, disse que pretende ampliar os serviços de sua oficina mecânica.

“Vai melhorar muito o meu negócio, vai me dar condições de ter capital de giro e vou desenvolver minha própria empresa”, destacou.

Viviane Mara Soares Seabra, do município de João Pessoa, também está otimista com o crescimento de seu negócio.

“Vou ampliar e quero montar um laboratório para montagem de lentes. Com esse crédito, vou investir na loja e, com isso, ela vai crescer cada dia mais”, comemorou.

Já Marconi Reis, que atua no ramo da beleza, também destacou a importância do Empreender no seu trabalho. “Vou investir em maquinários modernos e em novas tecnologias para oferecer um serviço diferenciado aos meus clientes”, disse.

O Programa Empreender-PB tem como prioridade a concessão de crédito produtivo orientado com o objetivo de incentivar a geração de ocupação e renda entre os empreendedores paraibanos, bem como apoiar e fortalecer a economia solidária, o micro empreendedor individual, o microempresário, o empresário de pequeno porte e as cooperativas de produção do estado da Paraíba.

