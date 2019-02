Governador discute ampliação de parcerias na Paraíba com representantes da Motorola

O governador João Azevêdo recebeu, nesta terça-feira (26), na Granja Santana, representantes da Motorola Solutions do Brasil, empresa responsável pela implantação do sistema de rádio comunicação digital para as forças de Segurança do Estado. O encontro teve o objetivo de fortalecer e ampliar as parcerias na área de tecnologia para outros setores do governo.

O sistema de rádio comunicação já é utilizado pelas Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, Departamento de Trânsito (Detran) e Casa Militar e deverá auxiliar no monitoramento das barragens geridas pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa).

Participaram da reunião o diretor presidente da Motorola Solutions, Elton Borgonovo; o gerente regional de vendas da Motorola na Região Nordeste, Alexandre Blois Barbosa; o secretário da Segurança e Defesa Social, Jean Francisco Nunes; o secretário adjunto da Segurança, Lamark Donato; o secretário da Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca; e o gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança, Fabiano Abrantes.

Elton Borgonovo afirmou que a implantação do sistema de rádio comunicação digital já está em fase de conclusão no Estado e a empresa está iniciando a instalação de um laboratório para o desenvolvimento de aplicações e soluções integradas que deverá atender diversas Secretarias da gestão estadual.

“As instituições de pesquisa e de ensino, por exemplo, poderão usar essa infraestrutura no que o Estado achar importante, utilizando o rádio como meio de transporte de dados, seja para alguma aplicação voltada para a segurança ou, até mesmo, para monitoramento do sistema hídrico; esse é um sistema que não vai parar e que não vai falhar”, assegurou.

De acordo com o secretário da Segurança, Jean Francisco Nunes, a consolidação da parceria entre o Governo do Estado e a Motorola tem viabilizado um aporte tecnológico na pasta e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço à população.

“É fundamental oferecer aos policiais uma coisa que faltava, que era exatamente a segurança na comunicação. Com a implantação desse sistema, temos uma maior área do Estado com cobertura de rádios, gerando segurança na comunicação por conta da criptografia. Além disso, nós conseguimos falar daqui de João Pessoa com Cajazeiras com uma nitidez muito eficiente”, destacou.

Já o secretário da Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca, ressaltou que a segurança na informação é primordial para o trabalho das forças de segurança.

“Com a aquisição desse sistema, nós percebemos uma grande evolução na área da Administração Penitenciária, pois está possibilitando contatos com os presídios de Cajazeiras e Catolé do Rocha, por exemplo. Enfim, nós conseguimos vencer muitos problemas que tínhamos na comunicação”, falou.

O sistema de rádio comunicação digital permite que Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, Detran e Casa Militar trabalhem de forma interligada, por meio de um sistema digital composto por softwares, rádios (hand talks – HT) e outros equipamentos modernos e de última geração – sistema Tetra – utilizado em países da Europa, garantindo uma comunicação criptografada, com 47 pontos de repetição, capaz de oferecer um sinal de qualidade e com alta disponibilidade para os órgãos operativos de Segurança Pública.

Ao todo, já foram entregues 5.600 rádios, sendo 4 mil portáteis e 1.300 móveis e 332 fixos, com capacidade de expansão e uma tecnologia digital que permite fornecer localizações exatas.

Na Segurança – Antes da reunião com o governador João Azevêdo, o secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, acompanhou o diretor presidente da Motorola Solutions do Brasil, Elton Borgonovo, na manhã desta terça-feira (26), na visita à Academia de Polícia Civil da Paraíba, onde vai funcionar um laboratório de tecnologia da informação na área de segurança pública, instalado pela empresa, em João Pessoa.

A estrutura será a primeira financiada pela empresa para a construção de ferramentas e aplicativos destinados o uso do novo sistema de rádio comunicação digital adquirido pelo Governo do Estado para o sistema de Segurança Pública. A visita contou com a presença do secretário executivo, Lamark Donato e o secretário de Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca, entre outros gestores.

“Temos várias iniciativas pioneiras no estado da Paraíba. Já existe aqui um sistema implementado, de solução Tetra, um dos mais modernos, sem dúvidas, e com uma das maiores coberturas territoriais nos estados da federação. Agora, entregamos uma nova fase, que é um laboratório para desenvolvimento de aplicações que possam integrar e utilizar de uma forma ainda melhor o sistema Tetra que está estabelecido. Então, podemos desenvolver aplicações para o uso de Segurança Pública ou outras áreas de interesse do Governo, que queiram utilizar a rede Tetra, também para transmissão de dados destinados a outras aplicações, como controle de recursos hídricos, que a gente já vem discutindo”, explicou Borgonovo.

O diretor afirmou que possui uma equipe na Paraíba para atender o Nordeste.

“Escolhemos o estado para sediar toda a nossa estrutura de gestão e operacional, já temos três funcionários estabelecidos aqui e queremos crescer cada vez mais. Temos novas estruturas oferecidas como o LTE 4G, uma solução tática, que traz transmissão de imagens, informações em banda larga e em tempo real. É o primeiro fornecido no Brasil e ainda temos outras soluções, como rádio intrinsecamente seguro, para uso dos bombeiros, em áreas de risco, terminais discretos, para investigações policiais”, completou.

O secretário Jean Nunes destacou que a rádio comunicação digital a Paraíba alcança agora mais de 99% da tecnologia Tetra, digital, criptografada e segura, integrando as forças de segurança de João Pessoa a Cajazeiras.

“A visita de Elton Borgonovo traz o simbolismo de que a empresa tem fortalecido seus investimentos no Estado, a exemplo do sistema de rádio comunicação e laboratório de tecnologia, que é fruto de uma articulação entre a Secretaria da Segurança e da Defesa Social e a Motorola, para buscar soluções e aplicativos para a segurança pública. Hoje, utilizando a tecnologia adquirida, vamos conseguir comunicar um celular e um HT e fora do Brasil poderemos falar com quem está no país. Importante frisar que esses equipamentos entregues em toda a América Latina”, frisou, reforçando a determinação do governador João Azevêdo de fortalecer e investir em tecnologia para a Segurança Pública.

Elton Borgonovo esteve ainda no Centro de Educação da Polícia Militar e na Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) da Secretaria da Segurança e da Defesa Social, onde funciona o centro de monitoramento do Sistema de Rádio Comunicação digital padrão Tetra na Paraíba.