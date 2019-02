Governador barra articulação e pede para que suplentes tenham paciência

O governador João Azevedo resolveu puxar o freio de mão para barrar a onda crescente de articulações políticas para que ele abra vaga na Assembleia Legislativa. É que há dois deputados suplentes da bancada governista, a espera de assumir o mandato no Poder Legislativo. São eles: Lindolfo Pires (PODE) e Anísio Maia (PT).

Há uma perspectiva de que o governador chame o deputado Hervázio Bezerra (PSB) para ocupar uma pasta na administração estadual para beneficiar um dos suplentes. Conforme Azevedo, essa questão de deputados participarem como secretários é um fato normal, entretanto, disse que ainda não está definido esse movimento.

“Nós estamos conversando, discutindo com cada parlamentar porque tem que haver primeiro a disponibilidade de ambas as parte para que a gente chegue a um denominador comum. Ainda não tem nada definido e assim que estiver. nós anunciaremos”, explicou.

Com relação as articulações do PT para encaixar o suplente de deputado Anísio Maia, Azevedo disse que é importante entender essa questão até porque existem para cada coligação suplentes. Segundo ele, Anísio pode colaborar e muito, mas não se define isso de uma forma rápido como estão querendo.

“Se você imaginar que vai resolver o problema de todos os suplentes, teríamos que tirar metade dos titulares com assento na Assembleia para os suplentes entrarem. Não é assim que funciona. Nós estamos discutindo e analisando a possibilidades de fazer os convites para que os deputados possam participar do governo”, destacou.

O governador comentou também o pedido do deputado Nabor Wanderley (PRB) sobre uma possível reunião com a base governista para discutir a ocupação de espaços e cargos nas regiões do Estado. Ele disse que isso é uma questão que vem sendo tratada desde sempre e que reuniões com a base estão sendo feitas periodicamente.

“Eu não sei a que o deputado Nabor se refere, mas ele sempre mereceu a atenção devida pela sua participação no governo. Esta questão também vem sendo tratada naturalmente”, completou.