Governador anuncia lançamento de edital para execução do Projeto Costa do Sol

O Projeto Costa do Sol finalmente sairá do papel. Foi o que atestou o governador João Azevêdo (PSB), durante a leitura da mensagem levada aos deputados por ocasião da abertura das atividades legislativas, nessa segunda-feira (4).

Conforme o governador, brevemente será lançado o edital para a seleção de empresas interessadas na construção de hotéis próximos ao Centro de Convenções, localizado no litoral sul de João Pessoa.

“Segue o trabalho. E é com ele que os senhores e senhoras contarão na hora de atender demandas de seus representados, na busca por benefícios para todas as regiões. Tenho certeza que a independência e autonomia desta Casa não será afetada no momento do endosso, do aval e da sintonia de pensamento. Da mesma forma que não abalará a credibilidade do parlamento ou do governo o advento da crítica, da correção de rumos e da sugestão bem-intencionada. Harmonizar interesses, equacionar recursos, estabelecer prioridades e perseguir avanços são as linhas inseridas nas páginas reservadas para os próximos quatro anos”, enfatizou Azevêdo.

Ele informou também que há ainda uma programação elaborada que vai dos próximos 100 dias aos próximos 48 meses. Nesse contexto, disse João Azevêdo que é relevante informar ao Legislativo e aos paraibanos que foram retomadas as conversações com grupos de investidores internacionais, que enxergam o litoral norte do Estado como a área mais adequada nas Américas para instalação de um estaleiro de manutenção de navios cargueiros.

Segundo o governador, este empreendimento que prevê o aporte de mais de US$ 3 bilhões de recursos privados vai gerar um cenário alentador para a economia local nos próximos anos.

“Tudo o que estiver em nosso alcance faremos para viabilizar a concretização deste projeto de grande alcance econômico e social. O cenário local é propício, o interesse é mútuo e os objetivos relevantes. Com o aval desta Casa e da população, é possível, sim, a realização de mais este sonho, entre tantos outros já materializados nessa árdua, mas profícua caminhada estruturante”, completou.