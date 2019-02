Governador anuncia ampliação do programa ‘Se Liga no Enem’

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (11), durante o programa ‘Fala, governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a ampliação do ‘Se Liga no Enem’, que passará a ser um programa.

Segundo ele, na edição de 2019 serão realizados 28 eventos de preparação aos sábados, envolvendo 17.600 alunos.

No ano passado, ocorreram 17 edições contemplando cinco mil estudantes. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual também divulgou o lançamento dos Prêmios ‘Mestres da Educação’ e ‘Escola de Valor’, que, neste ano, farão alusão ao Ano Cultural Jackson do Pandeiro.

O chefe do Executivo estadual também anunciou o lançamento da abertura do edital do programa ‘Se Liga no Enem’ para alunos egressos da rede estadual, que oferecerá 1.770 vagas, sendo 1.050 vagas na modalidade de Educação a Distância (EAD) e 720 na modalidade presencial.

As ações de preparação para o Enem também envolverão núcleos de redação; simulados e formação de professores.

O ‘Se Liga no Enem nas Escolas’ será realizado em 64 polos presenciais, beneficiando quatro mil alunos das escolas regulares e 5.390 das escolas integrais.

Já o ‘Se Liga no Enem para Egressos’ ocorrerá em quatro polos presenciais para 720 alunos e 14 polos de Educação a Distância para 1.050 alunos.

As aulas do “Se Liga no Enem” beneficiarão um total de 11.160 alunos neste ano. Em 2018, o PBVest atendeu 8 mil alunos, o que corresponde a uma ampliação de 39,5%.

Dentro das novas ações de preparação para o Enem, o governo irá disponibilizar núcleos de redação que oferecerão livros de redação, banca de corretores e plataforma digital, beneficiando 29.826 estudantes de 412 escolas nas 14 regionais de Educação.

Também serão realizados dois simulados nos meses de maio e agosto. Ao todo, 603 professores serão orientados nas competências e habilidades do Enem.

João Azevêdo disse que o governo trabalha para garantir que os alunos da rede estadual tenham bons resultados no Enem.

“Na nossa concepção, a universidade não é para poucos, não deve ser para poucos, não deve ser para uma elite, deve ser para todos aqueles que desejarem e tenham o sonho de realizar o curso superior”, destacou.

O chefe do Executivo estadual também comemorou a aprovação de mais de 1.590 alunos no Enem.

“Para nossa felicidade, 110 alunos foram aprovados em 1º lugar em universidades públicas, se destacando nacionalmente; isso é o fruto desse trabalho. Todos os alunos que obtiveram essa realização do sonho, professores e funcionários estão de parabéns. Esses resultados são frutos do compromisso com a educação que todos têm”, ressaltou.

Prêmios – O Prêmio Escola de Valor contempla com o 14º salário todos os funcionários das escolas premiadas: gestores, merendeiras, professores, porteiros e vigias.

Já a premiação ‘Mestre da Educação’ possibilita que os professores sejam beneficiados com o 14º salário; e caso estejam lotados nas escolas contempladas com o Prêmio Escola de Valor recebam o 15º salário.

Os prêmios são uma iniciativa do governo que consiste no fomento, seleção, valorização e premiação das experiências administrativas e práticas pedagógicas exitosas, resultantes de ações integradas e executadas por profissionais de educação em exercício e lotados nas escolas públicas estaduais de Educação Básica, e que, comprovadamente, estejam tendo sucesso no enfrentamento dos desafios no processo de ensino e de aprendizagem.

De 2011 a 2018 os prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor ofereceram 85.693 premiações a professores e servidores, com investimentos de mais de R$ 132 milhões.

Abertura do ano letivo – O governador João Azevêdo também desejou boas-vindas aos estudantes da rede estadual que iniciaram nesta segunda-feira (11) o ano letivo 2019.

Neste ano, mais de 260 mil alunos estão matriculados nas 663 escolas do Estado; destas 153 são Escolas Cidadãs Integrais.

“A partir de hoje, iniciamos o processo de acolhimento dos alunos e eles começam a entender esse processo novo de educação que acontece na Paraíba. Eu desejo que todos os alunos se sintam acolhidos, sejam bem-vindos e façam dessa oportunidade a grande meta de suas vidas”, declarou.