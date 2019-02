Gal Costa se apresenta no Teatro Pedra do Reino com canções inéditas

A cantora Gal Costa irá se apresentar aqui em João Pessoa neste sábado (09) no teatro Pedra do Reino e cantará as músicas do seu recém lançado disco ‘A Pele do Futuro’.

A cantora está em turnê para a divulgação de sua obra e João Pessoa será uma das cidades privilegiadas em receber uma das mais renomadas artistas brasileira.

Venha conferir maiores detalhes sobre o show AQUI