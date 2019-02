Gabinete alternativo: vereador campinense diz que colega deveria seguir exemplo

Em resposta a Márcio Melo (DC), o vereador de oposição Anderson Maia (PSB) disse que o parlamentar deveria seguir seu exemplo quanto ao caso da instalação de um gabinete em frente à Câmara Municipal de Campina Grande.

Primeiro-secretário da Mesa Diretora na Casa de Félix Araújo, Melo havia classificado como ‘palhaçada’ a instalação do gabinete, iniciativa que também foi aderida pelo vereador Galego do Leite (Podemos).

A proposta é atender a população enquanto a Casa de Félix Araújo não volta a funcionar por causa de uma reforma no setor elétrico. “É nossa obrigação. O vereador [Melo] deveria era seguir o exemplo”, respondeu Maia (foto).

Segundo ele, “se a Câmara está paralisada, vereador tem que ir pra rua, vereador tem que trabalhar e não se encostar em desculpas para emendar com o Carnaval sem dar expediente”.

Mesmo após o retorno das atividades no Legislativo, o vereador afirmou que dará continuidade ao projeto. E promete ampliação. “Vereador tem que sair de sua zona de conforto”, afirmou.

Com uma estrutura móvel, a ideia do gabinete consiste também em reaproximar a população da classe política. “Infelizmente é uma classe que está desmerecida e sem o devido reconhecimento”, justificou.

A Casa paralisou as atividades administrativas e legislativas no dia 18 de fevereiro. O prazo informado para a conclusão da obra era de 10 dias. Está sendo feita uma reforma no sistema elétrico.