Fuzil é apreendido em poder de adolescente de 15 anos em Santa Rita

Publicado em 12 de fevereiro de 2019

Um fuzil calibre 7,62 foi localizado no fim da noite dessa segunda-feira (11), durante uma ação realizada pela Força Tática do 7º batalhão, no bairro Alto das Populares, em Santa Rita.

A arma estava escondida em um terreno baldio, onde um grupo suspeito de praticar crimes estaria reunido e correu ao perceber a chegada da PM. A arma seria de um adolescente de 15 anos, que teve a fuga frustrada e foi detido em flagrante.

Horas antes, os policiais do 7º Batalhão já tinham retirado de circulação dois revólveres, uma espingarda e mais de 20 munições, em uma ação realizada no distrito de Odilândia, em Santa Rita. Três suspeitos, de 19, 21 e 22 anos, foram presos em flagrante, reunidos em um matagal.

Nos dois casos, os detidos foram levados para a 6ª Delegacia Distrital, que deve investigar a participação deles em crimes ocorridos nos últimos dias, bem como o que eles estariam planejando cometer com as armas.