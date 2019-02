Forró na Vila regista intensa movimentação em Campina Grande

Uma intensa movimentação foi registrada na Vila do Artesão na tarde deste sábado, 09, em mais uma ação do Forró na Vila.

O projeto da Prefeitura Municipal, realizado através da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), trouxe como atração o trio Pé de Muleck, que agitou os cerca de 400 forrozeiros que compareceram ao arrasta pé.

Com entrada gratuita, semanalmente as ações ocorrem na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, começando às 14h e seguindo até 17h, tendo como objetivo principal tornar a Vila do Artesão cada vez mais atrativa através da valorização da cultura local e dos artistas locais.

O presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, comentou o sucesso das ações e disse que tudo é fruto de um trabalho planejado.

“O sucesso do Forró na Vila é atribuído a um trabalho de planejamento e monitoramento constante a partir das próprias ações. Observamos o quanto as pessoas estão cada vez mais satisfeitas com as ações e estamos sempre buscando melhorar o que pode ser melhorado. Lembro sempre que todos são bem vindos na Vila do Artesão”, disse o chefe da pasta.

As atrações do Forró na Vila são divulgadas de forma antecipada, ao longo da semana, através dos canais oficiais de informação da Prefeitura e das redes sociais da Vila do Artesão, tanto no fecebook.com/viladoartesaocg quanto no Instagram @viladoartesaocg.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão poderá aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza.

São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.