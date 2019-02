Forró na Vila agitou tarde de sábado na Vila do Artesão em Campina

Foi realizada na tarde deste sábado, na Vila do Artesão, mais uma edição do Forró na Vila, projeto da Prefeitura Municipal mantido através da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde). A ação reuniu cerca de 450 forrozeiros que arrastaram o pé ao som do trio Zinho e Forró Penerado.

A Amde faz questão de destacar que as ações são sempre gratuitas e que todos podem e devem prestigiar. O Forró na Vila acontece sempre aos sábados, na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, começando às 14h e seguindo até 17h.

O presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, falou sobre a gratuidade do acesso a Vila do Artesão e também as ações do projeto.

“O acesso à Vila do Artesão e as ações do Forró na Vila são gratuitos, inclusive o estacionamento. As pessoas que adquirirem algo ou consumirem na Praça de Alimentação é que irão pagar pelo produto. Por isso somos uma excelente opção de lazer. A diversão aqui é custo zero e todos são bem-vindos. Somos gratos pelo público que sempre prestigia as ações e renovamos o convite para que voltem sempre”, disse o chefe da pasta.

As atrações do Forró na Vila são divulgadas de forma antecipada, ao longo da semana, através dos canais oficiais de informação da Prefeitura Municipal e das redes sociais da Vila do Artesão, tanto no fecebook.com/viladoartesaocg quanto no Instagram @viladoartesaocg.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão poderá aproveitar o espaço para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.