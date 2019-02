Folia do Carnaval em João Pessoa chega mais cedo na Praça da Independência

A animação do Carnaval chega mais cedo na Praça da Independência, dentro da programação do AnimaCentro. O grupo de teatro Oxente apresenta o espetáculo infantil “Tá na hora da folia, oxente vem brincar”, neste domingo (17). O evento, que se inicia às 16h, é gratuito e aberto para todos os públicos.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

O espetáculo será regado a muita alegria, fantasia e imaginação, levando para cena recortes da história do Carnaval, através de contos e cantigas que relembram histórias entre serpentinas, confetes, frevo e animação. O enredo revela tópicos do Carnaval tradicional com suas belas canções.

A montagem interativa inspirada no Carnaval tradicional promove a aproximação do público durante as performances com um repertório que inclui clássicos do frevo, axé e cultura popular.

“Na nossa história, é notório o compromisso assumido por nós pelas causas socioculturais e principalmente com as manifestações populares, impulsionando-as, acolhendo-as e propagando-as com o intuito de não deixar apagar a chama que as mantêm vivas em cada um de nós”, disse ator Emmanuel Vasconcelos.

O elenco da apresentação é composto por Mônica Macedo, José Maciel, Palmira Palhano, Margarida Santos e Emmanuel Vasconcelos. A direção é dos componentes do grupo, que unificaram as ideias para realizar um espetáculo especial.

O programa AnimaCentro garante a ampliação e manutenção de uma agenda de atividades artísticas para dar ainda mais vida a um conjunto de espaços históricos resgatados e revitalizados na região onde João pessoa nasceu.