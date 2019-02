´Folha´ informa que presidente do Senado pratica ocultação de bens

Em sua edição de ontem (2ª feira), o jornal Folha de São Paulo noticia que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ocultou da Justiça Eleitoral a posse de imóveis durante quase toda a sua carreira política, iniciada no fim dos anos 1990.

A publicação fez um levantamento de escrituras e registros nos cartórios de imóveis da capital do Amapá.

O jornal informa que foi localizado “um cenário bem diverso do que o político, por obrigação legal, tornou público a cada eleição”.

Segundo a ´Folha´, Davi é membro de uma família com patrimônio elevado no Amapá, com mais de uma centena de imóveis, postos de gasolina, empresas e retransmissoras de TV, entre outros negócios.

Desde 2002, ele vem informando aos seus eleitores ter poucos bens, às vezes nenhum.

Em 2002, 2010 e 2012, por exemplo, declarou não ter nem um centavo de patrimônio.

*fonte: uol