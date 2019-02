Festa no Cariri da Paraíba. É chuva com força! Veja as imagens

Uma sexta-feira de chuvas intensas fez a festa dos moradores de várias cidades da região do Cariri paraibano.

Neste sábado, o Rio Paraíba na altura da cidade de Caraúbas, amanheceu com uma grande cheia, com as águas avançando em direção ao açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), que abastece Campina Grande e quase vinte outras cidades.

As chuvas também caíram de forma significativa nas cidades de Camalaú, Monteiro, Sumé, Congo e Coxixola.

Veja imagens das chuvas no município de Caraúbas

*imagens: vando Jorge/vitrinedocariri