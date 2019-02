´Ferro Folia´ lança a camisa oficial do bloco. Veja o ´esquenta´ na Caturité

Alguns integrantes da produção e banda do bloco carnavalesco Foliões do Ferro participaram de entrevista no programa ´Conexão Caturité´, transmitido das 11h às 13h na nova Rádio Caturité FM (104.1), para falar a respeito do lançamento da camisa oficial e sobre o percurso que o bloco irá seguir este ano.

Na ocasião, Lúcio Galdino (foto), presidente do bloco, falou sobre a história da agremiação. Segundo ele, começou com 15 pessoas no ano de 2010, quando a ideia inicial era de um bloco puxado por um paredão de som com frevo.

No ano passado foi estimado um número de 5 mil foliões que pulavam e dançavam ao som das marchinhas. Nessa edição, o número esperado é de 6 mil pessoas.

O bloco deverá sair pelas ruas às 16h, mas a partir do meio-dia os foliões já podem se concentrar por trás do Colégio das Damas, onde existirão tendas para proteger todos do sol, assim como uma praça de alimentação.

O fundador do bloco, Mucio Galdino, também falou a respeito das melhorias que vão acontecer para quem for participar da edição 2019.

– Teremos um palco âncora e a Orquestra Som na Praça com Dilsinho Medeiros e Alexandre Tan animando a todos. Fizemos parceria com a Sercosi Seguros que vai garantir a vida de todos do momento em que o bloco sai, até o fim do percurso – destacou.

Mucio Galdino explicou que a alimentação, as bebidas, a segurança e a limpeza serão realizadas por meio de empresa terceirizada e de forma ordeira.

– Quanto à limpeza, estamos preocupados com a erradicação do trabalho infantil e não queremos menores de idade fazendo coleta de lixo – registrou.

Sobre o percurso, os seus organizadores falaram de maneira romanceada.

“Somos foliões do ferro.

Todos felizes cheios de prosa, vamos descer a (rua) Rui Barbosa.

Amo esse bloco daqui não saio, chegamos à (rua) Treze de Maio.

Não precisa muito dinheiro, desembocamos na (rua) Vidal de Negreiros.

Subimos a (rua) Venâncio Neiva. Vamos passar no calçadão. Se tem melhor, eu não me lembro. Vamos chegar à rua Sete de Setembro.

Em Campina o Ferro Folia é o melhor pré-carnaval. Estamos agora na (rua) Marques do Herval.

Ei, seu motorista deixe de pressa, pra que carreira? Faça a nossa paradinha na Praça da Bandeira”.

O carnavalesco mencionou o café da manhã servido a todos que chegam mais cedo na concentração e informou o valor do ´abadá´ está: R$ 40,00, que pode ser encontrado no Ferro de Engomar (rua Getúlio Vargas, Centro) e na loja Mioche.

Confira o áudio:

Confira o vídeo: