‘Ferro Folia’ desfila pelas ruas de Campina Grande neste sábado

É amanhã, dia 23. Os foliões do ‘Ferro Folia’ saem em marcha pelas ruas do Centro de Campina Grande para brincar o Carnaval. A concentração para a 9ª edição do evento tem início a partir do meio-dia, em frente ao boêmio bar ‘Ferro de Engomar’. Uma roda de samba vai animar a festa até o momento da saída do bloco, que acontecerá às 16 horas.

A expectativa da organização é que seis mil pessoas compareçam. Segundo Lúcio Galdino [foto], o bloco tem o seguinte roteiro: sai do ‘Ferro de Engomar’, entra na 13 de maio, sobe pela Vidal de Negreiros e Venâncio Neiva, passando pelo Calçadão com direção à 7 de Setembro. Em seguida, volta pela Marquês do Herval até chegar à Praça da Bandeira para subir novamente para o ‘Ferro’.

Enquanto as pessoas pulam, cantam e brincam durante o bloco, o trajeto vai contar com orquestra e artistas locais tocando as tradicionais marchinhas de carnaval.

Está tudo pronto, segundo a organização, que informou também ter preparado um esquema de segurança para deixar os foliões confortáveis ao curtir o bloco.

O bloco ‘Ferro Folia’ surgiu em 2011. “A ideia era resgatar os velhos carnavais de Campina Grande. Assim começamos. Eram 150 foliões sendo arrastados pelas ruas da cidade com um paredão de som”, relembrou Galdino.

Para ele, o objetivo deste ano é seguir com aquele mesmo clima familiar e animado que fundou o grupo.

“A gente faz festa mesmo é para o povo”.

Para quem quiser participar, Lúcio Galdino informou que os abadás estão à venda nas lojas Mioche (rua Maciel Pinheiro e Partage Shopping).

É possível também adquirir na própria sede do bloco, o bar, situado na Rua Rui Barbosa, esquina com a avenida Getúlio Vargas e Coronel José André, Centro da cidade. O valor é de R$ 40.