Fernanda Paes Leme estreia posto de madrinha de bateria do bloco Casa Comigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fã assumida do Carnaval, a atriz Fernanda Paes Leme vai estrear o posto de madrinha de bateria do bloco paulistano Casa Comigo, que sai neste sábado (23), às 11h, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Fernanda já é frequentadora assídua do bloco, criado em 2013 por um grupo de amigos na Vila Beatriz. No ano passado, o grupo reuniu cerca de 750 mil pessoas.

Neste ano, o tema da folia será “São Paulo ama o Carnaval”. “O nome Casa Comigo é uma brincadeira com vários fundos de verdade: é a gente enquanto bloco pedindo a cidade em casamento, é o casamento da folia com o amor, e também é um pedido de amor entre as pessoas, entre os foliões”, diz Raul Cliento, vocalista e fundador do bloco.

A música tema foi composta pelo grupo Demônios da Garoa, que se apresentará durante o desfile do bloco. Outra participação especial será a cantora Mariana Aydar.