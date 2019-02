FAP enfrenta déficit financeiro e busca eliminar procedimentos de baixa complexidade

O diretor administrativo do Hospital da Fap, Paulo Marcelo, afirmou que um déficit operacional é registrado mensalmente no hospital por conta de procedimentos que são do Sistema Único de Saúde e têm o valor fixo em uma tabela que existe há mais de dez anos.

Ele destacou que a FAP recebe R$6,30 para pagar um profissional de Fisioterapia por cada sessão.

Paulo declarou que a Fundação Assistencial da Paraíba está focando no tratamento de pacientes oncológicos e buscando diminuir os gastos, reduzindo atendimentos de baixa e média complexidade.

Ele explicou ainda que os procedimentos de baixa e média complexidade são de responsabilidade do Estado.

– Nós estamos focando em oncologia, que é a nossa verdadeira vocação e buscando eliminar da carteira de serviços procedimentos de média e baixa complexidade – disse.

Segundo Paulo, a FAP realizou 16.500 sessões de quimioterapia em 2018 e frisou que o último balancete registrou um déficit mensal de R$300 mil.

As informações foram concedidas à Rádio Campina FM.