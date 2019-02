Fantasias, escolha de rei e rainha e muita alegria no I Frevo Folia em João Pessoa

A alegria e o colorido tomaram conta do Clube da Pessoa Idosa, no Altiplano, na tarde desta sexta-feira (15). Os idosos atendidos no local se fantasiaram para curtir o I Frevo Folia, prévia carnavalesca promovida pelo Instituto de Previdência Municipal (IPM) da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

“A gestão não mediu esforços para promover essa festa, que não é só algo comemorativo de uma data, mas importante porque possibilita a interação social, tão importante para os idosos. Quero parabenizar a equipe do IPM pelo trabalho que foi feito, porque gestão é isso, fazer o melhor pela população”, afirmou Roberto Wagner, superintendente do IPM.

Vestidos a caráter, os idosos caíram no frevo ao som da banda Baile Cidade Verde e do grupo de Dança Sassaricando. A aposentada Maria Leonia Fernandes era pura diversão. “O evento é uma ótima oportunidade de diversão para nós da melhor idade. E participar aqui com a apresentação do nosso grupo deixa o meu coração mais feliz”, afirmou.

A festa ainda teve a escolha do rei e da rainha e das melhores fantasias. O júri foi composto, além do superintendente do IPM, do secretário de Desenvolvimento Social, Diego Tavares, e da secretária de Políticas Pública para as Mulheres, Adriana Urquiza.

“O Clube da Pessoa Idosa é merecedor de toda atenção da gestão municipal. Essa festa é mais uma oportunidade de promover a interação dos idosos. Ela é de vocês e espero que todos tenham aproveitado”, afirmou Diego Tavares.

O folião Antônio de Freitas foi o escolhido como o rei da festa e Simone Freitas como rainha. “Quero parabenizar pela iniciativa, a festa foi maravilhosa e muito bem organizada. Caprichei na escolha da fantasia”, revelou seu Antônio.

Os jurados ainda escolheram seis foliões que se destacaram na confecção das fantasias. “Festa linda. Esse é meu primeiro ano frequentando o clube e já digo, sou mais feliz aqui”, revelou a aposentada Maria Edineide Assis, de 69 anos.

O evento contou com o apoio das Secretarias de Saúde (SMS), Desenvolvimento Social (Sedes), Habitação (Semhab) e da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), além da iniciativa privada.