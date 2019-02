Faculdade oferece 40 vagas para bolsas em diversos cursos em Campina Grande

Nessa quinta-feira (14), o coordenador comercial da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas (Facisa), André Dantas, concedeu entrevista e falou sobre as 40 vagas para bolsas de estudos em todas as áreas que a faculdade está oferecendo através do programa Probem.

– As bolsas são integrais, 100%. O candidato selecionado não vai ter nenhum custo adicional. A gente tem diversos cursos abertos – explicou.

Para participar, os candidatos devem ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo seletivo acontecerá por ordem de classificação. Ou seja, serão usadas as médias do Exame para a avaliação.

– O Probem é um convênio que a Facisa tem hoje com a Prefeitura de Campina Grande e é a partir desse convênio que dispomos dessas bolsas – acrescentou.

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato só precisa se inscrever no site e atender os seguintes requisitos: morar em Campina Grande há pelo menos 12 meses, ter concluído o ensino médio em escola pública ou ser bolsista em instituição privada e ter renda bruta familiar que não ultrapasse R$ 2.000,00.

Dentre os cursos ofertados estão Fisioterapia, Farmácia, Arquitetura, Ed. Física e vários outros.

As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro. No dia 20 serão divulgados os aprovados que terão entre os dias 21 e 22 de fevereiro para apresentar os documentos comprobatórios e já realizarem suas matrículas dias 26 e 27 também desse mês. Para se inscrever e ter acesso ao edital, o site é o vestibular.edu.br/Probem.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina Grande FM