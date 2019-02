Expectativas do SindCampina para o setor hoteleiro no período de Carnaval em CG

Campina Grande recebe tradicionalmente atrações diferenciadas no pré-Carnaval, durante o período carnavalesco e também no pós-Carnaval. O planejamento também inclui uma programação religiosa, filosófica e espiritual.

Em entrevista à Rádio Campina FM, o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, Divaildo Junior, falou sobre as expectativas do chamado ‘Carnaval da Paz’ na visão do setor hoteleiro e no aspecto turístico em geral.

Segundo o presidente do SindCampina, nesse período de pré-Carnaval os hotéis já possuem uma quantidade de reservas maior do que o ano passado e a previsão é que a Rainha da Borborema tenha cerca de 90% dos leitos dos hotéis ocupados.

Divaildo Junior explicou que o Carnaval da Paz está sendo divulgado e promovido por diversas cidades do Nordeste, inclusive no último congresso da CVC em Porto de Galinhas-PE.

– Após o Carnaval estaremos prontos pra fazer o balanço, para fazer o fechamento, para dizer qual foi o grau de ocupação que nós conseguimos esse ano – disse.

Ele finalizou destacando que o público do evento não é tão assíduo para o mercado de bares e restaurantes, mas segundo ele como o fluxo de turistas na cidade ficará maior, esse segmento também será beneficiado, principalmente com a realização de estratégias de marketing para atrair os visitantes.

– O importante é que o evento cresça, porque ele tem um potencial enorme, e que atraia gente de outras cidades, de outras regiões e até de outros países para Campina Grande. Uma vez que esse público se encontra na cidade, cabe a nós enquanto empresários tratar de nossas estratégias para atrair esse público para dentro de nossas casas – enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM