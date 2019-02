Ex-vereador acusa Cagepa de negar serviços de religamento de água

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) estaria se recusando a prestar serviços de religamento de água na região de Campina Grande. Foi o que denunciou o ex-vereador Cassiano Pascoal nesta quinta-feira (7).

Em pronunciamento na Câmara Municipal (Tribuna Livre), o ex-vereador afirmou que, após apuração, constatou que a empresa estaria “constrangendo” os proprietários de mais de um imóvel, na religação dos serviços, já que se o CPF do responsável obtiver mais de um débito, só é possível que haja a religação do serviço se o responsável quitar todos os débitos, mesmo que as unidades estejam em localidades distintas.

O caso seria ‘ilegal’ e configuraria ‘prática abusiva’, apontou. Para Pascoal, a situação dificulta especialmente os locatários de imóveis que se enquadram na situação descrita acima.

“A água é de uso essencial à vida. Então, não pode haver esse tipo de questionamento por parte da Cagepa, que vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor”, afirmou Pascoal na Rádio Caturité FM.

O ex-vereador solicitou ainda a instauração de uma audiência pública para tratar do caso.