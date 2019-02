Ex-presidiário é morto com três tiros em Campina Grande

Um ex-presidiário foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (1º) por volta das 18h30 no bairro do Araxá, em Campina Grande. Romário Domingos da Rocha, conhecido como Romarinho, foi atingido com três disparos de arma de fogo na cabeça.

Ele foi socorrido por amigos para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia trabalha com a hipótese de um acerto de contas. Até a publicação desta matéria as 21h, ninguém havia sido preso.