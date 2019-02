Ex-presidente do TJPB: “Fiz muito com pouco”

O desembargador Joás de Brito Pereira Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, avaliou que a sua gestão foi feita de forma tranquila, fazendo muito com pouco.

Ele destacou que tentou trabalhar, durante toda a gestão, a harmonização entre os poderes e disse que conseguiu fazer com que todos pudessem dialogar de forma equilibrada.

– Fiz muito com pouco. Enfrentei muitas dificuldades, mas terminamos com chave de ouro. Foi um tempo importante para os poderes, porque terminamos o ano com essa harmonia, com a prorrogação de uma transação que foi positiva, tanto para o Poder Executivo, quanto para o Poder Judiciário – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM