Ex-deputado se diz à disposição de Romero para assumir cargo na PMCG

O ex-deputado estadual Renato Gadelha (PSC), agora sem mandato, se disse pronto para assumir um cargo na administração do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB). O fato é que o ex-deputado está cotado para a Secretaria de Agricultura do município.

Gadelha disse simpatizar com área, uma vez que, é proprietário rural, agropecuarista, gosta da atividade agrícola de forma que não teria dificuldade em assumir esse novo desafio. No entanto, o convite ainda não foi efetivado por parte do gestor.

“Isso depende do prefeito e de sua equipe para que eu seja escolhido. Caso seja, não me furtarei e estarei à disposição do prefeito Romero Rodrigues”, afirmou.