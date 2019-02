Ex-deputado paraibano, médico morre em João Pessoa

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), em nome de seus deputados, lamenta a morte do ex-deputado e médico Paulo Soares, de 80 anos, ocorrida na tarde dessa segunda-feira (11), na UTI do Hospital da Unimed, em João Pessoa, em decorrência de uma parada respiratória. Paulo era irmão do também ex-deputado Soares Madruga (in memoriam).

O médico estava internado desde o último sábado (8), quando havia sofrido uma broncoaspiração e foi levado para atendimento médico.

O velório de Paulo Soares será realizado a partir das 10h desta terça-feira (12), no Cemitério Parque das Acácias, no bairro do José Américo, onde também será sepultado.

O presidente da ALPB, Adriano Galdino, expressou solidariedade à família de Paulo Soares e a todos os que lhe acompanharam ao longo da vida. “É uma grande perda para a Paraíba. Nossos sinceros sentimentos à família de Dr. Paulo Soares, aos amigos e as pessoas próximas.

A atuação e a dedicação que ele teve enquanto político, médico e professor sempre serão lembradas. E que Deus console o coração da família neste momento de dor”, declarou o presidente da ALPB.

Natural de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, Paulo Soares era graduado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Pediatria no Instituto Martagão Gesteira da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro – além de ter Residência em Neonatologia no Departamento de Pediatria da Universidade de São Paulo.

Ele também atuou como professor de Pediatria pela UFPB, Médico do Ministério da Saúde, Médico do Programa da Saúde da Família, Chefe dos Médicos Residentes do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Chefe do Departamento Materno Infantil de Medicina da UFPB, Chefe do Berçário da Casa de Saúde Roberto Granville (João Pessoa), Chefe do Berçário da Casa de Saúde Ceslau Gadelha (Santa Rita), Diretor da Casa de Saúde da Luz (Guarabira), e Chefe de Pessoal da Secretaria do Estado da Paraíba, em Itaporanga.

Na década de 1980, foi secretário de saúde do município de João Pessoa; assumiu a Presidência da Fundação de Saúde (Fusam). Além de deputado estadual, ainda recebeu os títulos de Cidadão Pessoense, Cidadão Boaventurense e a Medalha Epitácio Pessoa, a mais alta comenda outorgada pela Assembleia Legislativa da Paraíba.