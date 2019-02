Ex-deputado do MDB/PB é nomeado para o Governo Bolsonaro

O suplente de deputado federal Benjamin Maranhão (MDB/PB) foi nomeado para a direção do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretária Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

Benjamin (foto) é o atual 1º suplente de deputado federal na coligação MDB/PR, que conquistou apenas uma cadeira pela Paraíba para a atual legislatura da Câmara, ocupada pelo deputado Wellington Roberto (PR).

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza