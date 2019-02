Evento de saúde e tecnologia será realizado nesta quarta-feira em Campina Grande

Campina Grande recebe nesta quarta-feira (20) evento de startups na área da saúde. O ‘Coffee Tech By ITCG’ é voltado para todos os públicos, desde estudantes a profissionais e empreendedores da área.

Em entrevista à Rádio CBN, Nadja Oliveira, diretora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, disse que a incorporação da tecnologia na área de saúde está cada vez mais forte. Segundo ela, esta fusão está trazendo novas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento de produtos para o mundo inteiro.

Ainda de acordo com Nadja Oliveira, em Campina Grande existem três empresas dentro dessa categoria de startups de saúde, que atualmente estão na incubadora tecnológica do Parque Tecnológico, inclusive, duas delas irão participar do Coffee Tech By ITCG.

– A gente tem uma empresa lá incubada no parque que desenvolveu um aplicativo para o monitoramento de pacientes diabéticos por smartphone, por uma plataforma, por internet. São soluções bem atuais e que estão difundidas no mundo inteiro – enfatizou.

Uma das palestras do evento tem como tema “Pensando proteção de dados”, que será ministrada pelo professor Cláudio Lucena, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que já possui um trabalho de desenvolvimento na área, mas destaca que a proteção de dados mais sensível está no âmbito da saúde.

Ainda segundo o professor, a iniciativa do Parque Tecnológico é excelente e promove a universalização e a democratização do atendimento, além das diversas possibilidades para o empreendedorismo.

– É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem a possibilidade de fazer saúde para todo mundo, e não só para quem tem mais, não só para quem está nos melhores hospitais e melhores centros – explicou.

Por fim, Cláudio Lucena defende que a automatização, quando bem feita, equivale a um bom atendimento, e esse é um dos objetivos da palestra do professor.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do PaqTcPB em http://www.paqtc.org.br/

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN