Estudo mostra disparidades nos gastos públicos com saúde e previdência

Um estudo produzido por técnicos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que as despesas com saúde pública subiram de um 1,6% para 1,7% do PIB (produto interno bruto) entre os anos de 2007 e 2017.

No mesmo período, as despesas previdenciárias subiram de 9,2% para 11,2% do PIB.

Há uma brutal desigualdade nesses desembolsos essenciais, o que explicaria (em parte) a crise de financiamento que enfrenta o SUS (Sistema Único de Saúde), de um lado; e a incontrolável ascensão das despesas previdenciárias, do outro.

*fonte: coluna Aparte, assinada no paraibaonline pelo jornalista Arimatea Souza