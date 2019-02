Estudante suspeito de tráfico de drogas é preso em Campina Grande

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 12:13.

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (5), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Campina Grande. O estudante, de 24 anos, foi abordado por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE /CG).

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão decretado pela Vara de Entorpecentes. No momento das buscas, foram localizados comprimidos da droga sintética Ecstasy, além de porções de maconha e haxixe. O caso ocorreu no bairro do Alto Branco.

Além dos entorpecentes, os policiais também apreenderam uma motocicleta, por encontrar indícios de que o veículo seria usado na atividade ilícita. Esta é a primeira apreensão de droga sintética realizada neste ano, em Campina Grande.

O suspeito já vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia de Entorpecentes há cerca de dois meses, após o Disque 197 receber denúncias informando que ele seria um traficante de drogas sintéticas e atuava principalmente em bares e boates de Campina Grande.

Após obter indícios da participação dele nos crimes, a polícia obteve da Justiça autorização para realizar buscas na residência do suspeito, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.