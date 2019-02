Estado de alerta nas ruas de João Pessoa. Veja vídeo

Com ruas alagadas, motoristas e pedestres têm problemas para se deslocar no trânsito em João Pessoa devido às galerias não terem escoado as fortes chuvas ocorridas na manhã desta quarta-feira, 13.

No bairro dos Estados, um dos locais mais atingidos, um carro foi tragado pelo asfalto, que cedeu, engolindo totalmente o veículo, que estava estacionado na rua Rio Grande do Sul.

A Secretaria de Mobilidade de João Pessoa (Semob) teve que interditar algumas avenidas para evitar mais acidentes.

A Polícia Federal também interditou parte da BR-230, próximo ao Centro Administrativo, causando grande congestionamento.

