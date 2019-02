Estação Cabo Branco divulga mudança de horários durante o Carnaval de Boa

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, na pré-semana de Carnaval funcionará, em especial, na Quarta-feira de Fogo (27), dia da saída do bloco Muriçocas do Miramar, no horário das 9h às 17h, devido à interdição das avenidas Epitácio Pessoa e Tito Silva, Miramar, e seguindo determinação da portaria nº 109/2019 da Secretaria de Administração Municipal (Sead). Na quinta-feira (28), pós-muriçocas funcionará das 12h às 18h.

Na semana do Carnaval será facultativo na segunda-feira (4) em todos os órgãos públicos. Neste dia, a Estação Cabo Branco, já não abre como de costume. Na terça-feira (5) a casa funcionará das 10h às 19h e na Quarta-feira de Cinzas (6), o horário de funcionamento será das 14h às 18h.

Na quinta-feira (7), a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, volta ao seu horário normal das 9h às 18h e com todas as suas atividades normais.

Confira os horários na tabela abaixo: