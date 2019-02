Está chegando a hora do desfile do mais tradicional bloco de rua de Campina Grande

O desfile do Bloco da Saudade, o mais tradicional bloco de rua de Campina Grande, ocorrerá neste sábado (16) a partir das 16h em frente ao Memorial Severino Cabral, na rua Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Para participar os foliões poderão adquirir as camisetas que estão à venda no valor de R$ 30 e R$ 35. A renda será revertida para cobrir as despesas de preparação do bloco.

Estandartes, fantasias, máscaras, confetes e serpentinas retratarão o que existe de mais genuíno nas festas do Momo, regada de muito frevo e as tradicionais marchinhas de Carnaval.

Às 16h, o grupo musical “Beba do Samba” dará o pontapé inicial. Às 17h30 será a vez da multiartista Sandra Belê, com o Baile da Gabriela, e às 20h o Passeio Lírico terá início regado por muito frevo pelas principais ruas de Campina.

O Bloco da Saudade celebra 28 anos de muita magia e encantamento, resgatando o mais autêntico das festas populares do Brasil.