Espetáculo faz resgate da cultura indígena na Praça da Independência neste domingo

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 7:37.

A cultura indígena ganha espaço na programação do AnimaCentro desde domingo (10). É que o grupo Forrobodó traz ao público o espetáculo “Uirapuru”’, na Praça da Independência, no Centro da Capital.

A apresentação acontece a partir das 16h e tem duração de uma hora. A atividade é promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). A entrada é gratuita e o espetáculo aberto para todos os públicos.

O objetivo do espetáculo é fazer um resgatar em algumas lendas indígenas que fazem parte do imaginário da população, tendo em vista que essas lendas mostram a identidade do povo brasileiro.

“Estamos trazendo esse espetáculo, pois é importante evidenciar este gênero literário para que não se perca nossa referencia ancestral”, disse a diretora do grupo, a artista Aline Alencar.

A narrativa mostra a história da menina Ana Bela, que passa a vida debruçada na janela, melancólica e sem amigos. Um dia a menina faz um pedido bem forte e é surpreendida com um visitante em sua janela, que através das suas historias, mostra a beleza da vida para ela. Entram em cena as atrizes Aline Alencar, Luara Alencar, Rafa Lourenço e Mario Bezerra.

Sobre o grupo – A companhia Forrobodó de teatro nasceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, e têm uma pesquisa voltada para as tradições populares; as contações de histórias e a literatura popular.

O grupo já participou de festivais nacionais e internacionais de teatro. Atualmente, os participantes da companhia residem em João Pessoa e coordena o ponto de cultura Castelo de Histórias.

O AnimaCentro é o maior projeto de intervenção cultural já realizado. A iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico. Eleita pela Unesco como Cidade Criativa, João Pessoa conta com uma programação permanente de ocupação cultural nos pontos centrais da Capital.