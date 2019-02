Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras da UFCG abre inscrições para cursos técnicos

Desta segunda-feira, dia 11, até o próximo dia 22, a Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), está com inscrições abertas para ingresso de novos alunos nos cursos técnicos em Enfermagem e Saúde Bucal. No total, estão sendo ofertadas 100 vagas, sendo 50 para cada um dos cursos – metade será reservada para alunos oriundos de escolas públicas.

As inscrições estão sendo realizadas no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). Para participar, o candidato precisa criar uma senha de acesso ao sistema, preencher o formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 60.

A seleção será feita por meio de prova escrita objetiva, com quarenta questões de conhecimentos em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Biológicas e Ciências Humanas.

A prova terá a duração máxima de três horas e está prevista para ser aplicada na manhã do dia 17 de março, na cidade de Cajazeiras. O resultado final será divulgado no dia 29 de março. As aulas terão início no dia 8 de abril.

Confira o edital.