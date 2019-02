Escola Redentorista realiza bazar com itens de informática e eletrônica

No ano passado, a notícia de que a tradicional escola de ensino técnico de Campina Grande, o Redentorista, seria fechada, pegou a população e, em especial, alunos e ex-alunos, de surpresa. A decisão foi devido à crise econômica da instituição.

Agora, a entidade realiza um bazar com itens de informática e de eletrônica.

Os interessados em adquirir algum dos produtos podem se dirigir até o endereço, ou acessar o site www.redentorista.org.br, onde é disponibilizada a lista com preços, que variam de R$ 1,50 a R$ 2.800.

O gerente da escola, Eder Rotandano, em entrevista à Rádio Campina FM, comentou que os preços são de ocasião e os interessados têm uma oportunidade de adquirir bons objetos.

– O bazar ocorre no Eter, em horário comercial, apenas com intervalo para o almoço. Para maiores informações, a pessoa pode ligar para (83) 3333 1331. A forma de pagamento poderá ser à vista e também no cartão. Estaremos com o bazar até enquanto durarem os itens, pois não temos outros para repor – disse.

Os valores arrecadados irão ser destinados para a Congregação Redentorista Nordestina.

O gerente ainda comentou o fim do Eter. Ele disse que a missão foi cumprida e pelo menos 8 mil profissionais foram formados na Escola

– Chegamos a um momento em que se tornou insustentável a continuidade da obra. Lamentamos muito e só temos a agradecer o apoio recebido, a simpatia das pessoas que passaram por aqui, mas, infelizmente é o fim de um ciclo – finalizou.

*As informações são da Rádio Campina FM