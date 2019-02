Escola de samba é a atração do Sabadinho Bom, em João Pessoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 8 de fevereiro de 2019 às 12:03.

A Escola de Samba Independente de Mandacaru se apresenta neste sábado (9), a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, em mais uma edição do projeto Sabadinho Bom, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

A apresentação é gratuita e faz parte da programação do AnimaCentro.

A Independente de Mandacaru vai levar para o palco do Sabadinho os intérpretes e a bateria show, com apenas 25 integrantes, e vai mostrar o samba-enredo deste ano, que faz um passeio pela década de 1980, além dos sambas dos cinco últimos carnavais e clássicos do gênero imortalizados por grandes intérpretes.