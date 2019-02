Equipe de Neurologia do Hospital Metropolitano realiza cirurgia inédita na Paraíba

A equipe de neurocirurgia do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires realizou com sucesso a cirurgia de meningocele frontal em uma criança de apenas sete meses.

O pequeno Matheus Vieira, portador de uma patologia de tipo raro, que se caracteriza pelo deslocamento frontal congênito, causada devido a um problema ósseo no crânio.

A instituição de saúde é a primeira a realizar esse tipo de procedimento pelo SUS, no estado da Paraíba.

Sobre o procedimento, o neurocirurgião, Alfredo Daniel, descreveu o tratamento realizado.

“Como se tratava de uma criancinha, tomamos todas as precauções necessárias, levando em consideração que o crânio ainda vai crescer. Foi feita uma correção do defeito da falha óssea e a reconstrução de toda parte frontal do crânio. A cirurgia durou em torno de quatro horas e Matheus evoluiu bem, sem intercorrências. Nos últimos dias, acompanhamos a evolução do seu estado clínico, posto que agora, ele já está pronto para alta hospitalar” afirmou.

Juliana Vieira, mãe da criança assistida, destacou a dedicação de todos os colaboradores do Complexo Hospitalar.

“O meu coração está cheio de gratidão por tudo que fizeram pelo meu filho, desde a atenção da direção geral, até a dedicação da equipe médica cirúrgica, como também das enfermeiras que nos acompanhavam diariamente. Eu sei que foi um desafio para toda equipe, mas eles fizeram um bom trabalho, eu tenho agora em meus braços o meu filho, cheio de saúde. Só Deus para recompensar a cada um” declarou.

O pequeno Matheus foi a primeira criança a receber esse tratamento no estado, a cirurgia foi realizada no último dia 8 de fevereiro e o pequeno teve alta hospitalar, na quinta-feira (14).

O Hospital Metropolitano é a primeira unidade de saúde pública especializada em neurologia e cardiologia da Paraíba.

Tem a capacidade de 226 leitos, sendo 60 de UTI, 11 salas de cirurgia e um moderno centro de diagnóstico por imagem.

Os pacientes atendidos na instituição são regulados via Secretarias Municipais, em sintonia com o sistema de regulação do Estado.