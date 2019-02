Entidades realizam ‘banquetaço’ contra a extinção do Conselho de Segurança Alimentar

A professora Shirleide Santos, do curso de Agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba, comentou o ato que acontece nesta quarta-feira (27), a partir das 10h, na Praça da Bandeira, em Campina Grande, e em outras cidades do país, para alertar a população sobre a importância do Conselho Nacional de Segurança Alimentar.

Ela destacou que o conselho tem a função de acompanhar e promover as políticas para o acesso à água e alimentos saudáveis.

Shirleide destacou que a rotulagem em relação aos alimentos que possuem substâncias tóxicas é de responsabilidade do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e citou que é preciso que este seja mantido para que as pessoas continuem tendo acesso à informação dos alimentos que consomem.

– Vamos ter a distribuição de alimentos produzidos por agricultores da nossa região e é um ato simbólico para a gente entender a importância de ter um alimento seguro na nossa mesa – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM