Energisa Paraíba realiza negociação com clientes residenciais inadimplentes

Da Redação com Ascom. Publicado em 28 de fevereiro de 2019 às 10:06.

A Energisa Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) estão realizando a primeira edição do ProEndividados em 2019, em João Pessoa.

A concessionária e o TJ convocaram 867 clientes/unidades consumidoras residenciais que estão inadimplentes para negociarem seus débitos referentes a conta de energia. Juntos, esses clientes acumulam um débito de mais de R$ 1 milhão.

A ação de negociação acontece no 7º andar do Fórum Cível Desembargador Mário Moacyr Porto. Amanhã, 28, o atendimento será das 14h às 18h e na sexta, 01, das 7h às 14h. Os clientes convocados podem parcelar as dívidas em até 60x, mediante entrada mínima de 10%.

O projeto ProEndividados foi criado em 2015 e tem o objetivo de conter a inadimplência da classe residencial sem necessidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Com os acordos firmados, o tribunal consegue desafogar as demandas passíveis de judicialização solucionando causas ainda na fase pré-processual por meio de conciliação.