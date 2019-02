Energisa e Polícia Civil realizam operação de combate ao furto de energia em JP

Equipes do Departamento de Combate às Perdas da Energisa, acompanhadas pela Polícia Civil da Paraíba, realiza operação de combate ao crime de furto de energia.

O foco principal é a zona sul da cidade, em especial os bairros de Mangabeira e Bancários. A operação conta com a participação de mais de 40 equipes da fiscalização que vai verificar consumidores residenciais e comerciais.

A importância do trabalho de combate a perdas é norteada pelos riscos que as ligações irregulares oferecem.

“Os gatos de energia comprometem a segurança da população e colocam muitas vidas em risco, além de prejudicar a qualidade da energia fornecida aos clientes pela concessionária”, conclui Daniel Andrade.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até quatro anos de cadeia. A prática impacta todos os clientes, afirma o gerente do departamento de combate as perdas da Energisa, Daniel Andrade “Todos pagam a conta dos que furtam energia, já que parte do valor é repassado para a tarifa”.

Além do processo criminal, as pessoas autuadas terão que arcar com arcar com o pagamento de toda a energia desviada durante o período da irregularidade, conforme a resolução 414/2010 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Em 2018 foram mais de 169 GWh em energia desviada em decorrência do furto de energia no Estado, isso implica em mais de R$ 35 milhões em ICMS que o Governo deixa de arrecadar.

Esses valores poderiam ser revertidos em infraestrutura básica, como saúde e educação, por exemplo, e a população se beneficiaria com isso. Essa energia furtada seria suficiente para abastecer os clientes residenciais de João Pessoa por um período de quatro meses.