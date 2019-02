Empresário volta à presidência da CDL Campina Grande

Durante assembleia extraordinária com sócios efetivos e diretores, o empresário Artur Almeida (Bolinha) reassumiu dias atrás a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Campina Grande.

Nesse período, a presidência da entidade ficou sob o comando do também empresário Carlos Botelho.

Artur Bolinha, que é CEO da grife Rutra, ficou afastado das suas atividades à frente da CDL por sete meses, período em que disputou o cargo de deputado estadual nas eleições 2018, quando obteve mais de oito mil votos, porém não tendo sido eleito.

Em seu discurso de posse, Bolinha destacou que ao longo de 53 anos a CDL vem desempenhando um papel de legitimidade na defesa do setor empresarial.

“Representamos a CDL que proporcionalmente mais sócios têm no Brasil. Isso é fruto de toda a capilaridade vinda de todos os nossos diretores, ex-presidentes e colaboradores”, ressaltou.

Artur parabenizou Carlos Botelho pelo trabalho desempenhado nos últimos meses e garantiu que irá seguir com o planejamento de ações proposto no início do ano.

“Tenho satisfação e orgulho de tê-lo como amigo. Pelo trabalho que conseguiu desempenhar em prol da entidade. Sempre enaltecendo e dando vida àquilo que a CDL se propôs a fazer. Iremos seguir dando continuidade ao que vinha sendo feito. Contribuir com o fomento do desenvolvimento econômico da nossa cidade”, concluiu.

Com o retorno de Artur Bolinha, o empresário Carlos Botelho agora responde pela vice-presidência da CDL Campina Grande.

Ele afirmou que continuará defendendo os interesses dos associados e do desenvolvimento econômico do município.

“Com relação à gestão em si, eu me senti muito à vontade para interagir com os diretores e com todos os parceiros. A todo momento buscamos tornar o nome da CDL cada vez mais forte e com mais credibilidade. Quero agradecer a confiança e dizer que continuaremos juntos compartilhando essa gestão, assinalou.