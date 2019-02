Empresário: “O setor turístico é a tabua de salvação para o mercado campinense”

O empresário Divaildo Júnior (presidente do Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares de Campina Grande e Interior da Paraíba), comentou sobre novas tendências de mercado e citou o comércio digital como um dos riscos para a economia local.

“Várias entidades de Campina vêm discutindo sobre essa questão e sobre as novas modalidades de emprego que existem no Brasil e no mundo. O comércio varejista tradicional de Campina Grande, nos próximos cinco anos, mesmo com a tendência da volta do crescimento econômico, ainda desperta indicativos de que deve diminuir em 30% por conta da revolução digital e das tecnologias”, avaliou.

Divaildo (foto) falou ainda que para combater essa ameaça é necessário desenvolver estratégias que envolvam o despertar do enfoque no setor turístico como pedra de salvação para o mercado local.

“A internet substitui serviços, e isso é nocivo para o comércio de Campina Grande. A solução é a cidade encontrar um foco, e o foco é o turismo. A ideia que tínhamos de desenvolvimento atrelado à indústria, como sendo a forma de trazer uma grande matriz geradora de muitos empregos, é uma ideia fora do contexto mundial atual. O turismo e o setor de serviços devem ser os principais indutores do município para sua sobrevivência econômica”, enfatizou o presidente do SindCampina.

O empresário comentou ainda sobre a importância de viabilizar o Centro de Convenções, visando impulsionar a produção de eventos na cidade.

“É preciso viabilizar a construção do nosso Centro de Convenções, porque através de eventos como feiras tecnológicas, profissionais e eventos culturais, Campina Grande poderá ter sua economia aquecida”, projetou.