Empresa internacional de viagens recomenda João Pessoa como lugar para conhecer

Belas praias urbanas com muitos coqueiros e edifício de poucos andares podem ser considerados diferenciais marcantes da orla da cidade de João Pessoal em relação a outras capitais brasileiras. Essas peculiaridades chamaram atenção da revista eletrônica da empresa de viagens e tecnologia norte-americana Expedia, a ponto de a cidade figurar em uma lista publicada na última semana, como um dos “10 destinos que você deve conhecer em 2019”.

De acordo com a publicação, a cidade possibilita a visitação durante todo ano e cita vários pontos turísticos já tradicionais como Busto de Tamandaré e Ponta do Seixas. Ainda segundo a publicação, a cidade está “na moda no Nordeste brasileiro com praias de água esverdeada, como Tambaú e Cabo Branco”.

O gerente de comunicação do Expedia, Rodrigo Cerrato Costa, explica que o site sempre busca por cidades que tenham um aspecto único para oferecer e levam em consideração o nível de satisfação dos usuários.

“Nós usamos as informações que temos sobre os destinos que temos mais procura, tanto os populares quanto os que a cada ano vêm crescendo em número de noites de hotéis reservadas”, detalha.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Fernando Milanez, diz que a cidade vem chamando a atenção de diversas publicações nacionais e internacionais nos últimos meses e isso é reflexo de um conjunto de ações realizadas no sentido de divulgar e preservar tanto as belezas naturais como o Centro Histórico.

“Vivemos um grande momento graças a gestão atual. Vemos a grande movimentação de turistas em João Pessoa e os próprios moradores estão redescobrindo e vivendo a cidade. Percebemos isso, por exemplo, na calçadinha, na Lagoa, na Praça da Independência”, detalha Milanez.

A matéria pode ser conferida no link https://viajando.expedia.com.br/10-lugares-que-voce-deve-conhecer-no-brasil-em-2019/